Adventskonzert Chor Dynamis am 11.12.2016

Seit dem letzten Adventskonzert des Chores Dynamis sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Also allerhöchste Zeit für die Sängerinnen und Sänger mit Ihrem Chorleiter Karl-Heinz Wenzel neue weihnachtliche Chorsätze einzustudieren. Und so hörte man schon im August bei 30°C ein fröhliches „O Tannenbaum“ aus den offenen Fenstern des Übungsraumes schallen.

Das Programm für das Konzert orientiert sich an traditionelle Adventsliteratur, die teils wohlbekannt, teils aber auch modern gesetzt erklingen wird. Lassen Sie sich überraschen. Der Bogen spannt sich von klassischen Stücken deutscher Komponisten wie „Maria durch ein Dornwald ging“ über das populäre amerikanische Weihnachtslied vom Rentier Rudolph mit der roten Nase bis zu erfrischenden neuen Arrangements.

Auch diesmal wird der Chorgesang begleitet von darstellender Kunst. Dieses Konzept fand schon beim Konzert in der Klosterkirche Haina 2015 großen Anklang. In diesem Jahr bereiten die Schüler der 4. Klasse der Grundschule Geismar thematisch passende Bilder vor, die im Original und auf eine Leinwand projiziert, die Musik untermalen werden.

Das Konzert findet statt am 11.12.2016 um 17.00 Uhr in der katholischen Kirche Frankenberg. Dynamis freut sich darauf, seine Zuhörer mit auf eine vorweihnachtliche unterhaltsame Reise zu nehmen.