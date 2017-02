3. Frühlingskonzert des Kammerorchesters Maria Stern in Fischach

Fischach : Staudenlandhalle |

Am Freitag, 17.3.2017 um 19 Uhr gibt das Kammerorchester Maria Stern (Leitung: Dr. Christina Drexel) in symphonischer Besetzung in der Staudenlandhalle Fischach sein 3. Frühlingskonzert.

Besonderes Highlight des Abends ist ein Medley mit Klezmermelodien, performed von den Musikern des Klezmerensemble Feygele der Synagoge Augsburg (Ltg. Josef Strzegowski), die als Solisten zum Kammerorchester stoßen. Weitere Gäste sind der Kirchenchor Fischach (Ltg. Hermine Schreiegg) und der Männergesangverein Liederkranz Fischach (Ltg. Maria Dehner). Moderiert wird die Veranstaltung von Ministerialdirigent a. D. Anton Schmid.

Im Programm sind viele bekannte Melodien wie der Cancan von Jacques Offenbach, „Veronika, der Lenz ist da“ und das „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber. Das Publikum wird bei diesem Konzert interaktiv beteiligt und kann die Ode an die Freude und weitere Frühlingslieder mitsingen. In der Pause gibt es Getränke.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.