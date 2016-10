Die Vernichtung des Luftkreuzers Z II am Webersberg bei Weilburg an der Lahn am 25. April 1910

Führerlos und dem Sturm ausgeliefert sichtete man wenig später das Luftschiff vor Weilburg an der Lahn aus Richtung Gräveneck/Kirschhofen kommend. Dabei streift Z II einige Baumkronen und war fast davor im Fluss Lahn einzutauchen. Schließlich strandete das Luftschiff am Webersberg. Der Luftkreuzer Z II wurde dabei so zerstört das er wenig später demontiert wurde. Bei dem Unglück kamen glücklicherweise keine Menschen zu Schaden.