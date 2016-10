Asylbewerber schlägt Vorsitzenden Richter nach Urteilsverkündung nieder!

Essen : landgericht | Zwischenfall nach Urteilsverkündung-- Pressemeldung von Dr.Hidding, Pressesprecher des LG Essen --Im Anschluss an eine Sitzung der XVI. Strafkammer ist es heute im Landgericht Essen zu einem Zwischenfall gekommen.



Der Angeklagte, ein 24-jähriger Mann, ergriff einen Plastikmülleimer und versetzte dem Vorsitzenden Richter einen Schlag gegen den Kopf.

Der Angeklagte musste sich wegen Brandstiftung verantworten.

Im Saal anwesende Justizwachtmeister konnten den Angeklagten sofort überwältigen. Er bleibt in Haft.Er soll als Bewohner eines Asylbewerberheims in Hattingen zweimal sein Zimmer in Brand gesetzt haben.Die Strafkammer hatte ihn kurz vor dem Angriff wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen,Im bisheri- gen Prozessverlauf hatte sich der Angeklagte an beiden Verhandlungstagen unauffällig verhalten.