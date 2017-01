Murder-Mystery NIGHT - Um Vaters Willen, Hercule Poirot ermittelt!

Du magst Krimis und Rollenspiele, willst mehr als nur zuschauen, mehr bewirken als mitzuraten und einen zu Fall lösen? Eventuell sogar selbst eine Intrige anzetteln und an einem spannenden Katz- und Mausspiel teilnehmen? Dann bist Du bei Murder-Mystery NIGHTS an der richtigen Adresse. Finde heraus, was die anderen im Schilde führen, bevor Du selbst zum Opfer wirst! Jede Spielergruppe erspielt ihren ganz individuellen Plot.Ein Herrensitz in Cornwall, anno 1920:Nicolas Conman, Selfmademillionär und Oberhaupt eines neureichen Familienclans, feiert seinen 60. Geburtstag. Seine Angehörigen zermürbt das alljährliche Possenspiel. Die ewige Rangelei um Nicolas` Gunst und Habe schürt Heimlichkeiten, Intrigen, Lügen und Verrat. Doch dieses Jahr hat die Familie noch ganz andere Sorgen. Denn wie es aussieht, geht einer von ihnen über Leichen ...Freudig präsentieren wir unseren neuen Veranstaltungsort für das Jahr 2017: "Zwölf Apostel" in Essen.Fingerfood-Buffet und zeitgenössische Accessoires für alle Spieler inklusive!Bei der Premierenfeier für die zwölf Apostel am 12. Februar starten wir mit dem Spiel "Um Vaters Willen". Zusätzlich möchten wir euch mit unseren frisch angeschafften Kostümfundus begeistern und stellen zeitgenössische Accessoires für alle Spieler bereit!