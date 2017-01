Murder-Mystery NIGHT - Das Wirtshaus im Schwarzwald

Magst Du Krimis? Interessierst Du Dich für Geschichte? Schlüpfst Du gerne in fremde Rollen? Würdest Du gerne einmal einen spannenden Krimi zur Zeit Napoleons erleben und an einem spannenden Katz- und Mausspiel teilnehmen? Krimidinner und herkömmliche Krimispiele lassen Deiner eigenen Kreativität zu wenig Raum?Wir nehmen Dich mit auf eine Zeitreise in bewegte Epochen der Weltgeschichte! Verkörpere einen Räuberhauptmann, eine Spionin oder Rebellen. Rette eine holde Maid in Not - alles was Du tust wirkt sich unmittelbar auf den Verlauf des Krimis aus!Murder-Mystery Spiele haben in England eine lange Tradition. Bereits Agatha Christie verarbeitete ein solches Spiel in ihrem Roman „Die Schneewittchen-Party“. Wir setzen die mörderische Tradition nun in Deutschland fort und nehmen Dich mit auf eine fantastische Zeitreise in bewegte Epochen und Schauplätze der Weltgeschichte. Für einen Abend schlüpfst Du in die Haut eines geheimnisvollen Charakters und bildest, gemeinsam mit allen Gästen, das Ensemble einer mysteriösen Geschichte.Mit ein wenig Interaktion hier und ein bisschen Manipulation dort erreichst Du Deine persönlichen Ziele, ohne dabei selbst zum Opfer zu werden.Spitzbubenland! So nennt man die Region zwischen Schattenmühle und der Wutachschlucht zu recht! Räuberbanden treiben ihr Unwesen, furchtbare Dinge geschehen und Menschen verschwinden auf nimmer wieder sehen. Ausgerechnet hier kommt eines Nachts eine vollbesetzte Kutsche zum Erliegen. Alle Passagiere sind gezwungen, in einem dubiosen Wirtshaus Schutz und Obdach zu suchen. Je näher sich die Beteiligten kommen, desto deutlicher wird, dass mehr hinter dem Unfall steckt als allen lieb ist. Was Rettung versprach, entpuppt sich bald als tödliche Falle. Und zwar nicht nur für die Reisenden...Fingerfood-Buffet und zeitgenössische Accessoires für alle Spieler inklusive!