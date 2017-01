„Wir schaffen das!“ 12.000 afghanische Flüchtlinge sollen in die „sichere“ Heimat abgeschoben werden

Als Minister Gnadenlos vergangenes Jahr in Kabul weilte, um für ein inzwischen in Kraft getretenes Rückführungsabkommen zu werben, hatte er wieder mal den Knall nicht gehört. Wenige Kilometer von seinem Aufenthaltsort entfernt zwang ein Selbstmordattentäter 20 Unschuldige, ihn auf seiner beschwerlichen Reise nach Dschanna zu begleiten. 29 weitere Passagiere konnten sich schwer verletzt vor dem Flug zu den 72 Jungfrauen drücken. Das ist Alltag in diesem „failed state“. 3.545 Zivilisten, darunter erschreckend viele Kinder, sind hier 2015 auf ähnliche Weise ums Leben gekommen, 7.457 wurden verwundet. Aber das beeindruckt die Bundesregierung nicht sonderlich. Sie will unter den afghanischen Asylbewerbern jetzt mit eisernem Besen kehren: http://www.rotorman.de/afghanistan-oder-kannitvers...