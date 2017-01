Jan Böhmermann, Einzeller und tödlicher Sex: „Gottesanbeterin“ zum „Insekt des Jahres“ ausgerufen

Für die Loki-Schmidt-Stiftung ist der Klatschmohn die „Pflanze des Jahres“. Der hat es aber in sich. Wer, ob Mensch, ob Tier, zu viel davon nascht, zeigt Ausfallerscheinungen: zentralvenöse Erregung, Unruhe, Schrecken, Raserei epilepi(kon)forme Krämpfe, Bewusstlosigkeit. Zur Deckung des Eigenbedarfs züchtet Björn Höcke das Kraut angeblich in einem eigens dafür errichteten Gewächshaus.Ja und dann gibt es noch die Lauscher von Herrn Iskariot: Das „Judasohr“. Diesen geschmacksneutralen Speise-Fungo hat die Deutsche Gesellschaft für Mykologie zum „Pilz des Jahres“ ernannt. Beim "Insekt des Jahres" fiel die Wahl auf die "Gottesanbeterin", der "Femme fatale" unter den Fangschrecken. Die Weibchen legen ein ziemlich merkwürdiges Beischlafverhalten an den Tag. Nach Vollzug beißen sie ihrem deutlich kleineren „Männe“ den Kopf ab und verspeisen ihn. Die Entscheidung der Jury lässt Rückschlüsse auf deren geschlechtsspezifische Zusammensetzung zu. Der Waldkauz ist für den NABU „Vogel des Jahres“, während der vom Deutschen Angelfischerverband (DAFV) proklamierte „Fisch des Jahres“ so flach ist wie die Witze meines Arbeitskollegen: die Flunder. Was sich sonst noch so an Tierischem und Pflanzlichem in den Charts tummelt, steht hier: http://www.rotorman.de/hepps-schoene-hecke-jan-boe...