Palindrome: Thekenphilosophen zwischen Sarah Palin und dem Retsinakanister im Lagerregal

"Die Niere bot Komik – nass sank im Oktober ein Eid". Hat mein Thekennachbar gestern behauptet. Um das zu verstehen, muss man schon, siehe oben, ziemlich viel Retsina intus haben. Was andererseits aber auch zeigt: Palindrome gibt es auch als Komplettsätze – und die müssen nicht zwangsläufig einen Sinn ergeben. Was zählt ist die Wortakrobatik. Selbst Musikstücke und Gedichte basieren auf diesem Prinzip, das in allen Sprachen der Welt Bestand hat. Wie sagt doch gleich der Engländer? "red rum, sir, is murdeR". Da gab ihm madaM recht. Und bis zum Beweis des Gegenteils gilt: "pils mit Bier treibt im Slip". Mehr zum Thema hier: http://www.rotorman.de/ein-gag-hinter-dem-reliefpf...