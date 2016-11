Am "Tag des Reißverschlusses" bleibt der Hosenschlitz zu - Kiffen zwischen Purzelbäumen und Teppichfalten

Nicht immer ist ganz klar, was oder wer dahinter steckt. Oft genug werden solche Initiativen auch von wirtschaftlichen, verkaufsfördernden Motiven diktiert, ein anderes Mal stecken Einzelpersonen dahinter, mit denen die Phantasie durchgegangen ist oder die das falsche Kraut geraucht haben. Apropos: Der „Welt-Kiffertag“, auch „International Pot Smoking Day” genannt, wird weltweit am 20. April gefeiert. Aber daneben gibt es noch viele weitere skurrile Anlässe und Ereignisse, denen wir Rechnung tragen sollen.Der "Tag des Radiergummis" wird am 15. April begangen, der "Tag der Teppichfalte" am 3. Mai. Es gibt sogar einen "Tag des Schluckaufs" und einen "Tag der multiplen Persönlichkeit". Dem "Welt-Diabetes-Tag" am 14. November steht als Kontrapunkt in den USA der „Tag der Schlagsahne” (National Whipped Cream Day) am 5. Januar gegenüber, und am "Tag des Reißverschlusses" (19. April) muss der Hosenschlitz zwingend geschlossen bleiben. Der "Tag der Vernunft" wurde zwar inzwischen abgeschafft, dafür gibt es aber den "Tag des Purzelbaums". Wer an diesem 27. Mai eine Rolle rückwärts schafft, bekommt am „Welt-Whisky-Tag“ am 21. April eine Flasche Jonny Walker gratis. Aber das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Mehr Beispiele hier: http://www.rotorman.de/zwischen-dem-ehrentag-des-h...