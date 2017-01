Weltweit knuddeln am „Tag der Jogginghose“: Mut zum Gefühl und zur textilen Geschmacklosigkeit

Der 21. Januar ist auch in anderer Hinsicht ein bedeutsames Datum. Schließlich wurde an selbigem vor 60 Jahren das erste Foto-Radargerät in Deutschland eingesetzt. Ein rabenschwarzer Tag für die sportlichen Automobilisten, ein großer für die Luftfahrt. In London und Paris hoben 1976 zeitgleich zwei „Concordes“ zu den ersten Überschall-Linienflügen der Aero-Geschichte ab. Wladimir Iljitsch Lenin verabschiedete sich 1924 ins himmlische kommunistische Paradies, Startenor Plácido Domingo tat seinen ersten Schrei auf dieser Welt(1941).Die Zahl „21“ hat es ja auch ohne dass sie mit diesem blöden Januar oder einem der folgenden kalten Monate verknüpft ist, in sich. Nicht nur, weil sie angeblich für Erfolg, Erfüllung und Vollkommenheit steht, wie esoterisch angehauchte Numerologen und Zahlenmystiker behaupten. Mathematiker feiern sie als erste Zahl nach der 5, die an ihren Flanken von Primzahlen beschützt werde. Der Hammer! Für sie ist der 21. Juni 2017 reserviert. Dann feiern wir den ersten „Tag des Sockenschusses“. Warum steht hier: http://www.rotorman.de/knuddeln-in-jogginghosen-un...