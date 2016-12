Önologische Orgasmen: Wenn der „Bordeaux Grand Puy Lacoste“ das Aroma eines scharf gerittenen Damensattels hat

Wir verpassen echt etwas, wenn wir uns an der Theke unserer dörflichen Stammkneipe mit einem schnöden Bitburger zufrieden geben, wenn andernorts göttliche Tropfen zu haben sind, die „einen großen Spannungsbogen von hoher innerer Vibranz beinhalten und ihre Grundschwingungen aus der schier unglaublichen Komplexität des in Süße kulminierenden Extrakts beziehen“. Spätestens dann, wenn diese Plörre ihren „Rhythmus auch noch aus der Euphonie der Taktgeber“ bezieht und “vor Frische strotzend, als eminent eleganter und Geduld fordernder Schwergewichtler daherkommt, um sich in einem Finale von epischer Länge zu ergießen“, wird klar: Wir müssen unsere Trinkgewohnheiten überdenken.Noch mehr krasse Beispiele aus dem Vino-Sprech-Kosmos der Weinexperten hier: http://www.rotorman.de/vino-sprech-druckvolle-crem...