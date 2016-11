Uhrzeitumstellung auf und Beibehaltung der Normalzeit MEZ (Mittel Europäische Zeit)

seit nunmehr zwei Wochen dürfen wir alle endlich wieder in der Normalzeit MEZ Leben und Arbeiten.Die gesundheitlichen Befindlichkeitsstörungen, die jetzt kurzfristig auftreten,sind allesamt noch die Nachwirkungen von sieben Monaten permanentenSchlafmangels und dem damit verbundenen Dauerstreß des widernatürlichverschobenen Zeit- und Biorhythmus des Körpers. (Taktung auf 23 Stunden).Zur Uhrzeitrückstellung auf Normalzeit wurde auch wieder in den Medienüber dieses Thema und die daraus entstehende Problematik berichtet.Hier einige sehr interessante und wichtige Informationen zur Problematik derUhr-Zeit-Umstellung:Peter Spork:Herbert Reul:Auch die Chronobiologin Martha Merrow (LMU München) hatte bereits letztes Jahr vor drei EU Ausschüssen einen Abhandlung gehalten (initiiert von Herrn Reul), einzusehen unter:(Bitte den ganzen Seitenverweis kopieren und in die Browserleiste eingeben)Auch meine Person hatte die Ehre einige Interviewanfragen zu beantworten:Passend zur Problematik der Zeitzonen und der Uhr-Zeit-Umstellung auf die sog."Sommer(uhr)zeit" hat der Physiklehrer Dr. Rüff für seine Schüler (und andere Interessierte) eine Graphik erstellt:Auch in Berlin ist nun endlich einiges in Bewegung:Passauer Neue Presse:Daher unterstützen wir augenblicklich die aktuelle & neue Unterschriftenaktiondes CDU Vorsitzenden der Senioren Union Berlin Mitte Herrn Karl von Freyhold.Die informative Unterschriftenvorlage kann herunterzuladen werden, unter: http://visitas-hh.de/images/Nur_noch_eine_Zeit.pdf Bitte ausdrucken und unterschrieben an:Senioren Union im Bürgerbüro WeddingHerr Karl von FreyholdBellermannstraße 1413357 Berlinoder eingescannt an: karlimkiez@t-online.de zusenden.Unterschrieben wird auf der zweiten Seite unten, bei "Unterstützen Sie uns mitIhrer Unterschrift!!!"Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen.Des weiteren freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, daß am Montag, den 21. November 2016 um ca. 13:00 Uhr eine Pressekonferenz / -erklärung im Berliner Reichstag mit dem CDU Abgeordneten Herrn Philipp Lengsfeld in Berlin zum Thema MOMO "Beibehaltung der Normalzeit" mit Unterschriftenübergabe geplant ist.Mit gesundheitlichen Grüßen in der endlich normalen Uhrzeit aus der Medizinstadt ErlangenIhre / IhrEquipe MEZ.MOMO & Hubertus Hilgers"Wer die Astrologie nicht versteht, ist kein Arzt, sondern ein Narr."Hippokrates von Kos, griechischer Arzt, »Vater der Heilkunde«