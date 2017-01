Protestbrief wegen Uhr-Zeit-Verstellung auf die sog "Sommerzeit" MESZ

Weitere Hintergründe und Wissen zum Thema Uhr-Zeit-Verstellung

wie Sie wissen, werden dieses Jahr die Bundestagsabgeordneten für den 19. Bundestag neu gewählt.Der Abgeordnete Herr Ralph Lenkert (Partei Die Linke) hat sich zum Thema Uhr-Zeit-Verstellung auf die sog. "Sommerzeit" MESZ geäußert und bevorzugt die dauerhafte falsche Uhr-Zeit für das ganze Jahr.Ein gesundheitspolitisch engagierter Mitaktivist zur Beibehaltung der Normalzeit und Wähler hat dazu einen Brief an die Abgeordneten der Partei Die Linke verfaßt, den ich Ihnen gerne, als Anregung für eigene Protestbriefe vorstellen möchte:"Sehr geehrter Herr Lenkert!Sehr geehrte Frau Vogler! Sehr geehrte Frau Kipping! Sehr geehrte FrauWagenknecht! Sehr geehrte Frau Steinke! Sehr geehrter Herr Weinberg!Mit großem Befremden und Entsetzen habe ich von Ihren Bestrebungen in derLinken gehört, die künstliche Sommer-Zeitverordnung (MESZ) auf das ganzeJahr ausdehnen zu wollen.Die Einteilung unserer Erde in die Zeitzonen ist keinesfalls willkürlich.Unsere mitteleuropäische Zeit orientiert sich am 15. Längengrad (Görlitz).Somit ist im Vergleich zum astronomischen Sonnenstand ein Großteil derdeutschen Bevölkerung der Uhrzeit eh schon voraus.Das verschärft sich durch die künstliche Uhr-Zeit-Verstellung auf die MESZnoch zusätzlich!Da Sie Herr Lenkert das Beispiel Spanien anführen: Es ist richtig, dassSpanien im Sommer der astronomischen Zeit um über Zwei (2) Stundenvorausliegt. (Übrigens genauso wie Frankreich und die BeNeLux Staaten die1940 unter Adolf Hitler in die mitteleuropäische und damit deutscheZeitzone wechseln mussten). Während des 2. Weltkrieges wurde durch denDiktator Franco 1942 der Wechsel in die mitteleuropäische Zeitzoneangeordnet und nicht mehr rückgängig gemacht. Aus diesem Grund ist derRhythmus vieler Spanier (auch der Franzosen, Holländer Belgier &Luxemburger) künstlich verschoben, wodurch viele Spanier erst sehr spät zuMittag und Abend essen. In Spanien laufen wegen des durch die falscheZeitzone gestörten Biorhythmus Bestrebungen, in die Westeuropäische(britische) Zeitzone zurückzuwechseln.Das Experiment einer dauerhaften Uhr-Zeit-Verstellung auf die sog."Sommer-Zeit" SZ wurde von 2011 bis 2014 in Russland erprobt. Die Folgenwaren chronische Müdigkeit vieler Russen am Morgen und eine erhöhteDepressions- und Selbstmordrate sowie ein Rückgang des wirtschaftlichenBruttosozialproduktes.Ihr Vorschlag lässt gesundheitliche und chronobiologische Erkenntnissevöllig außer Acht. Neben gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch dieUhrenverstellung vor allem im Frühjahr ist das viel größere Problem, dasswir sieben Monate lang in der falschen Zeitzone leben müssen, die erheblichvom Sonnenstand abweicht.Viele Chronobiologen plädieren vehement für die dauerhafte Einführung derNormalzeit, da sie die gesündere Zeit ist. Der Körper orientiert sich amSonnenstand und kann sich keinesfalls an das falsche Zeitsignal gewöhnen!Ein heller Morgen ist für den menschlichen Organismus viel wichtiger alsein heller Abend.Außerdem haben Forschungen ergeben, dass durch die MESZ diedurchschnittliche nächtliche Schlafdauer sinkt.Sie sagen, dass die MESZ ein Relikt aus dem ersten Weltkrieg und vor allemzweiten Weltkrieg ist (Deutschland hatte von 1940 bis 1942 durchgehend dieSZ-Verstellung) und sich nicht bewährt hat.Darum ist Ihr Vorschlag völlig unverständlich, die MESZ auf das ganze Jahrausdehnen zu wollen, sondern spricht dafür, die Uhr-Zeit-Verstellung aufdie sog. "Sommer-Zeit" MESZ ganz abzuschaffen.Das Argument des Energiesparens, weshalb die MESZ überhaupt eingeführt wurde, ist ja längst widerlegt. Durch die künstlich verlängerten Sommerabende wird mehr Energie verbraucht, da zwar weniger Licht benötigt wird, aber bedingt durch längere Freizeitaktivitäten am Abend mehr konsumiert wird. Zudem muss in den Morgenstunden früher und mehr geheizt werden.Als umweltpolitischer Sprecher ihrer Fraktion sollen Sie das besonders bedenken.Eine MESZ im Winter würde eine verlängerte Dunkelheit morgens bedeuten. Nicht nur für Schulkinder ist das gänzlich kontraproduktiv und ein Sicherheitsrisiko. Sie müssen nach der falschen Uhrzeit MESZ bereits um 7 Uhr mit dem Unterricht beginnen und nicht wie nach der Normalzeit erst um 8 Uhr. Schichtarbeiter v.a. im Gesundheitswesen, Polizei, Feuerwehr und in Atomkraftwerken etc. beginnen ebenfalls eine Stunde früher um 5:00 Uhr werden aber durch die MESZ um die Stunde Nachtzuschlag betrogen.Wo bleibt da die soziale Gerechtigkeit, die den Linken so wichtig ist?Die Biergärten schließen nach der Normalzeit im Sommer bereits um 21 Uhrbzw in Bayern um 21.30 Uhr. Den Wirten geht somit jeden Tag eine StundeUmsatz verloren. Zwar öffnen die Biergärten früher, allerdings bedingtdurch die in den Abend hinein verschobene längere Hitze ziehen viele dasSchwimmbad dem Biergärten vor.Fazit:unglückliche undgesundheitsschädliche, dass wir sieben Monate im Jahr früher zum Arbeiten anfangen müssen und dadurch eine Stunde weniger Schlaf bekommen, was gesundheitsschädlich ist und zusätzlich den Biorhythmus durcheinanderbringt.Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für die ganzjährige Wiedereinführungder mitteleuropäischen Zeit einsetzen würden und ihren Standpunkt prokünstlicher MESZ das ganze Jahr über revidieren würden!Mit freundlichen Grüßen!X.Y."Passend zur Problematik der Zeitzonen und der Uhr-Zeit-Verstellung auf die sog."Sommer(uhr)zeit" hat der Physiklehrer Dr. Rueff eine Graphik erstellt:Auch die Chronobiologin Martha Merrow (LMU München) hatte bereits im Jahre 2015 vor drei EU Ausschüssen eine Abhandlung gehalten zum Thema Uhr-Zeit-Verstellung, einzusehen unter:(Falls der Seitenverweis nicht funktioniert, bitte den ganzen Seitenverweis kopieren und in die Browserleiste eingeben)Wer von Ihnen sich auch für die Beibehaltung der Normalzeit engagieren will, kann den obigen Brief gerne als Vorlage nutzen.Bitte schreiben auch Sie den Bundestagsabgeordneten der Fraktion "Die Linke", und fordern Sie die Beibehaltung der ganzjährigen Normalzeit.Die Bundestagsbgeordneten finden Sie unter: https://www.linksfraktion.de/fraktion/abgeordnete/... e-Adresse: Vorname.Name@bundestag.deVielen Dank im Voraus für Ihr Engagement!„Früher sind die Menschen für die Freiheit auf die Barrikaden gegangen, jetzt tun sie es für die Freizeit.“Werner Finck, deutscher Kabarettist, Schauspieler und Schriftsteller (1902 - 1978)