Die Uhr-Zeit-Umstellung auf die sogenannte "Sommerzeit" MESZ (Mittel Europäische Schlafentzug Zeit) und die Folgen

noch 13 Tage bis zur "natürlichen Zeit" - der Normalzeit MEZ.In der Nacht von Sonntag, den 30. Oktober 2016 werden die Uhren von 2:00 Uhr B auf 2:00 Uhr A zurückgestellt.Auch in der Politik tut sich wieder was!Politiker wie zum Beispiel der EU-Abgeordnete der ÖVP (aus Österreich) Heinz Becker fordern die Abschaffung der Zeitumstellung. Endlich werden auch die Experten dazu einmal gehört.In einer Pressemitteilung wird Becker wie folgt zitiert:"Die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse weisen klar nach, dass die Zeitumstellung eine dramatische Störung unserer körperlichen und psychischen Funktionen durch den direkten Eingriff in unsere Innere Uhr bewirkt. Das Argument, bei der Zeitumstellung handle es sich eh nur um eine Stunde, ist falsch. Speziell Kinder und ältere Menschen brauchen oft Wochen für die Umstellung und leiden gesundheitlich. Darüber hinaus werden seit Jahren die Steigerung von Verkehrsunfällen und lebensgefährliche Komplikationen bei Operationen beobachtet." Daher müsse "Schluss sein mit der verantwortungslosen Verweigerung der zuständigen Kommissarin Bulc, die Risiken und die Sinnhaftigkeit der Zeitumstellung zu überprüfen", betont der ÖVP-Politiker und fordert die EU-Kommission auf "endlich zu handeln und den Riesenaufwand für etwas, das keine Vorteile, sondern nur Schaden bringt, zu beenden".Nachzulesen hier: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20161012_OTS0155/oevp-becker-fordert-von-eu-kommission-umdenken-bei-zeitumstellung Auch der Deutsche EU Abgeordnete Herbert Reul setzt sich schon seit dem Jahre 2005 für die Abschaffung der Uhr-Zeitumstellung und der Beibehaltung der ganzjährigen Normalzeit ein.Hier mal eine Zusammenfassung seiner "Aktivitäten" im "Kampf gegen die Zeitumstellung": http://www.herbert-reul.de/standpunkte/sommerzeit/ Das das zweimalige Vor- und Zurückstellen der Uhr-Zeiger im Jahr, neben negativen gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen auch für nachteilige wirtschaftliche Folgen sorgt, kann wohl jeder nachvollziehen.Hierzu ein interessanter Artikel aus der EU: http://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/zeitumstellung-die-teure-tradition/?nl_ref=22649236 "Die Auswirkungen der Zeitumstellung auf die innere Uhr und Gesundheit des Menschen sind viel länger als eine bloße Stunde."Till Rönneberg, Professor am Institut für Medizinische Psychologie an der Ludwig-Maximilian-Universität zu München