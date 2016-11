Zauber - Momente

Dort zeigen derzeit Floristen ihre Kunstwerke zum Thema „Weiße Weihnacht“.Eine Ausstellung die jedes Jahr unter einem anderen Motto stattfindet und die immer wieder begeistert. Mit viel Liebe zum Detail zeigen Floristen, was man mit den unterschiedlichsten Materialien zaubern kann. Weihnachtliches Flair in allen Nischen des Gewölbes.Ich stieg also heute die Stufen zum Gewölbe hinunter und tauchte ein in eine wundersame glitzernde Winterwelt. Zahlreicher silberner Sterne funkelten und spiegelten sich in gläsernen Kugeln, ich war im Reich der Schneekönigin, stand vor festlich geschmückten Tafeln, kleine eingeschneite Häuser mit erleuchteten Fenstern strahlen Frieden und Geborgenheit aus und sogar der Schneewalzer wurde floristisch in Szene gesetzt.Für die kleinen Besucher oder auch für alle, die noch ein wenig Kind geblieben sind, gibt es eine besondere Attraktion, eine Modeleisenbahn die ihre Runde unter einer weihnachtlich geschmückten Tanne dreht.Alles in dieser Ausstellung ist märchenhaft und der Zauber hält auch noch eine ganze Weile an.