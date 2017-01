Ökumenische Studienfahrt im Reformationsjahr nach Erfurt

500 Jahre Reformation sind der Anlass für diese ökumenische Studienfahrt nach Erfurt, die vom Evangelischen Bildungswerk Fürstenfeldbruck vom 29. September bis 3. Oktober 2017 durchgeführt wird.

Ein "Bilderbuch der deutschen Geschichte" so nannte der Schriftsteller Arnold Zweig einstdie reizvolle Erfurter Altstadt, die in ihrer mittelalterlichen Struktur weitgehend erhalten ist.Sie verzaubert sowohl Einwohner als auch Besucher mit Charme und Atmosphäre, und die stimmungsvollen Gassen und Plätze laden mit ihrem einmaligen mediterranen Flair zum Schlendern ein, so der Veranstalter.Die Reise führt sowohl zu den jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens (alte Synagoge und Mikwe, Ort für ein rituelles Tauchbad), als auch zu imposanten Zeugnissen der über tausendjährigen gemeinsamen Glaubensgeschichte (Dom und Predigerkirche des Meister Eckhart). Mit dem Augustiner-Eremitenkloster und der Wartburg besuchen die Teilnehmer ebenfalls wichtige Stätten für den jungen Martin Luther. Daneben soll auch Zeit bleiben für Natur, Genuss und anregenden Austausch. Auf der Rückfahrt ist Gelegenheit in Coburg die Landesausstellung zu besuchen.Abfahrt:Freitag 29.9.2017 um 13 UhrLeistungen:Busfahrt ab/bis Fürstenfeldbruck, mit dem Busunternehmen Unholzer, Olching4 x Übernachtung mit Frühstück und Abendessen im Best Western Plus Hotel, ErfurtEintrittspreise und FührungenTheologische Reisebegleitung:Ingrid Rau, evangelische Religionslehrerin a.D.Dr. Helmut Schnieringer, theologischer Referent, Brucker ForumPreis:450 Euro, EZ-Zuschlag 80 €Anmeldung und weitere Informationen ab sofort beim Evangelischen BildungswerkTel. 08141 42138, info@bildungswerk-ffb.deAnmeldeschluss 30. Juni 2017, danach auf Anfrage.