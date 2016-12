Leuchtende Augen

Doch wann gab es überhaupt das erste Spielzeug? Wer hat es erfunden? Womit haben eigentlich die Großeltern gespielt, hatte Mama auch eine Lieblingspuppe und Papa eine Eisenbahn? Fragen, auf die man im Spielzeugmuseum in Sonneberg, ganz sicher Antworten bekommt.Ich habe das Museum besucht und war begeistert von der großzügigen und liebevoll angeordneten Ausstellung. In dem Bauensemble, in dem man einen modernen Anbau mit dem historischen Museumsgebäude geschmackvoll verbunden hat, wird der Besucher auf eine Zeitreise mitgenommen, bei der er unwillkürlich in seiner Kindheit landet.Mit welchen einfachen Gegenständen die Kinder in vergangenen Zeiten gespielt haben, das hat mich schon nachdenklich gestimmt, wie bescheiden sie waren, was natürlich oft der Not geschuldet war.Ein Rundgang durch dieses Museum ist ein echtes Erlebnis und ein lohnender Ausflug besonders zur Adventszeit.Eine große Eisenbahnanlage, bei der sicher auch Opa und Papa verzückt verweilen werden, Püppchen, Teddybären, Bausteine, Spiele, Puppentheater und vieles andere mehr können bestaunt werden.Ein Höhepunkt ist auf alle Fälle die Schaugruppe „Thüringer Kirmes“ mit den lebensgroßen Figuren. Ein Exponat, dass für die 1910 in Brüssel stattfinde Weltausstellung angefertigt wurde, um auf die Spielzeugindustrie in Sonneberg aufmerksam zu machen.Mehr will ich nun aber nicht verraten, nur so viel, es gibt in diesem Spielzeugmuseum in Sonneberg noch so manche Überraschung.