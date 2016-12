Im Kloster

In Saalfeld besuchte ich an diesem Tag das Stadtmuseum, das im einstigen Franziskanerkloster untergebracht ist. Schon beim Eintritt in dieses mächtige Gebäude war ich begeistert.Ein Hauch von Geschichte wehte mir entgegen.Fasziniert wandelte ich durch die Klostergänge und war begeistert, von der Architektur und von denen, mit viel Liebe und Sachkenntnis, großzügig ausgestatten Räumen. Hier wurde Historisches und Neues architektonisch wunderbar verbunden.Der Besucher wird auf eine spannende Zeitreise mitgenommen und erfährt alles über die Entstehung des Klosters und über das einstige Leben in diesen Mauern. Es bietet sich die Gelegenheit einen Blick in die Klosterbibliothek zu werfen, man erfährt einiges über die Bildschnitzkunst und über den Bergbau in Thüringen und über das Handwerksleben von damals in Saalfeld.Ein Höhepunkt bei einem Rundgang ist die Kirche des Klosters, die heute als Festsaal für Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art genutzt wird.Im ehemaligen Bereich der Mönchszellen erwartet den Besucher die Naturkundliche Sammlung „Emil Weiske“. Zoologische Exponate, die von dem Forschungsreisenden Emil Weise zusammengetragen worden sind und die in eine ganz andere Welt entführen.Wer also einmal Saalfeld besuchen möchte, wo es natürlich auch die bekannten „Feengrotten“ gibt, der sollte sich unbedingt auch einen Besuch in diesem Museum in seinem Reiseplan vermerken. Das Museum zählt zu bedeutendsten stadt- und kulturhistorischen Museen in Thüringen und es wurde ihm 2008 das Qualitätssiegel des Museumsverbandes Thüringen verliehen.