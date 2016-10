Im Goldrausch

In der vergangenen Woche besuchte ich nun ein ganz besonders wertvolles Museum, das Goldmuseum in Theuern.Dort erfährt man nicht nur alles über das Edelmetall, wie man es gewinnt, wo es zu finden ist und wie man schon im Mittelalter hier in Thüringen Gold gefördert hat, man kann auch ganz, nach Goldgräberart, am nahegelegenen Nebenflüsschen Gold schürfen oder waschen, wie es der Fachmann sagt.Die Grümpen ist ein 15 Kilometer langer linker Nebenfluss der Itz und galt als einer der goldreichsten Flüsse Deutschlands.Das Museum, das im kommenden Jahr sein 20jähriges Bestehen feiert, bietet für alle großen und auch kleinen Schatzsucher, unter fachgerechter Betreuung, ein spannendes Programm an.Auf alle Fälle ist Besuch in diesem reizvollen Tal lohnenswert; denn dort wird man derzeit schon allein vom goldenen Herbst verzaubert und wenn die Sonne sich in der Grümpen spiegelt, ist das wie Magie, man ist geblendet und ertappt sich dabei dem Funkeln nachzugehen, dass auch im feuchten Gras am Ufer zu findet ist. Gold überall Gold, oh, ist das etwa schon der Goldrausch?