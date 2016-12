Farbenspiel

Raureif glitzerte auf Wiesen und Blütenköpfen, so mancher Sommertraum schaukelte noch in den Bäumen und die Sonne inszenierte ein faszinierendes Licht- und Schattenspiel.Wenn dann am Abend der Blütenzauber in der Dunkelheit versank, war das Spiel mit den Farben noch lange nicht zu Ende; denn dann begann das „Winterleuchten“.Bei leiser Musik verwandeln Videoprojektionen das Gelände in eine strahlend bunte Fantasiewelt.Ein Erlebnis für Jung und Alt, das der Besucher noch bis zum 29. Januar 2017 erleben kann.Allerdings sollte man bestimmte Öffnungszeiten, auch von den gastronomischen Einrichtungen, beachten, die unter www.egapark-erfuert.de zu erfahren sind.