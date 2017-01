in einem Bootdurch stille WasserschwimmenMit dirnach den Sternenden neuen KursbestimmenMit dirsich von densanften Wellentreiben lassenMit dirbei Sturmdas Ruderfest umfassenNimm mich an Bordich möchte dichein Stück begleitendurch dieses Tränenmeerder ZeitNimm mich an Bordzu einer Fahrtin ferne Weitendurch Träume unddurch WirklichkeitNimm mich an Bordauf eine Reisenur mit dirNimm mich an Bordmich -deinen blinden PassagierSilke Dokter