Ein winterliches Gedicht

Kälte und russischer Winter und ich denke an die russischen Schriftsteller wie Alexander Puschin, der im Februar, vor 180 Jahren, in Sankt Petersburg starb.Puschkin schrieb besonders gern über den Herbst aber ich fand auch ein schönes Wintergedicht von ihmEin winterliches GedichtErst gestern war es, denkst du daran?Es ging der Tag zur Neige.Ein böser Schneesturm da begannund brach die dürren Zweige.Der Sturmwind blies die Sterne weg,die Lichter, die wir lieben.Vom Monde gar war nur ein Fleck,ein gelber Schein geblieben.Und jetzt? So schau doch nur hinaus:Die Welt ertrinkt in Wonne.Ein weißer Teppich liegt jetzt aus.Es strahlt und lacht die Sonne.Wohin du siehst: Ganz puderweißgeschmückt sind alle Felder,der Bach rauscht lustig unterm Eis.Nur finster stehn die Wälder.Alexander Puschkin