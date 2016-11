Ein Hauch von Ewigkeit

Viele Erfurter nutzten schon einmal den heutigen sonnigen Tag und säuberten die Gräber, kehrten Laub zusammen und legten kleine Gebinde nieder. Auch über das eigene Leben denkt man, an diesem Ort der Ruhe, einmal mehr nach. Wann werde ich hier ruhen? Der Tod gehört zum Leben, man weiß es, aber man kann es sich nicht vorstellen, man möchte das Leben noch lange spüren: Lachen, Lieben, ein wenig übermütig sein, die Leichtigkeit erleben und geht man über den Erfurter Hauptfriedhof, der übrigens schon mehr als 100 Jahre alt ist, dann zeigte auch, an so einem Tag, die Herbstsonne, wie wunderbar das Leben sein kann.Mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge ging ich die Wege entlang, begegnete dem Frieden, der Stille, dem Hauch von Ewigkeit, der Wehmut, der Traurigkeit und einer tiefen Melancholie aber auch der Lust auf das Leben, das in all seiner Schönheit noch wartet.