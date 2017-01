Das Göttliche im Kind

Aber wir hatten auch kleine Pflichten zu erfüllen, wie den Tisch- und Blumengießdienst, den jeder einmal übertragen bekam. Stolz trug ich die Tassen und Teller zum Tisch und wischte mit einem Lappen so manche Kleckerei weg. Auch die Blumen sollten immer frisches Wasser haben, da sangen wir oft dazu ein Lied. Was ich heute noch manchmal vor mich hin summe.Das alles war wieder so gegenwärtig, als ich am Anfang dieses Jahres in Oberweißbach das Geburtshaus von Friedrich Wilhelm August Fröbel besuchte, dem Gründer des 1. Kindergartens.Fröbel hatte keine leichte Kindheit, nutzte aber den Großteil seiner Zeit zur Selbstbildung und war immer auf der Suche nach dem zufriedenstellenden Beruf. 1805 fand er, an der Pestalozzi Reformschule in Frankfurt endlich das, wofür er nach seiner Meinung geboren zu sein schien, er wurde Lehrer. Basierend auf den pädagogischen Ideen Pestalozzis entwickelte er auch eigene Ideen und erkannte, dass für das Lernen kleiner Kinder eine besondere Form der Pädagogik wichtig sei.Der starke Spiel- und Beschäftigungsdrang der Kinder hatte für ihn eine tiefe Bedeutung.1840 wurde von ihm der erste Kindergarten ins Leben gerufenIn der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Idee des Kindergartens in die ganze Welt getragen.Auf dem Rundgang durch das Geburtshaus von Fröbel wird der Besucher so manches Spielzeug entdecken, was ihm in seiner Kindheit schon viel Freude bereitet hat und was er ganz sicher, im Laufe der Jahre, an Kinder und Enkelkinder weitergegeben hat.Eine wunderbare Feststellung, die man sicher immer wieder ins Bewusstsein rufen sollte.Wer das etwa 400 Jahre alte, liebevoll restaurierte Fachwerkhaus besuchen möchte unter: www.oberweissbach.de gibt es nähere Informationen.