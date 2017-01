Wettbewerb: Bester Thüringer Blechkuchen gesucht

Erfurt : Messe |

Wer bäckt den besten Kuchen im Land? - Das möchte die Thüringen Ausstellung zusammen mit der Konditoreninnung für Erfurt und Südthüringen am 7. März herausfinden. Dann findet der dritte Wettbewerb "Bester Thüringer Blechkuchen" in der Erfurter Messe statt.

Wie kann man teilnehmen?

Welche Preise winken?

Wie arbeitet die Jury?

Thüringen Ausstellung: Informationen aus erster Hand

Einfach am 7. März bis 11.30 Uhr mit drei Stücken (5 x 10 Zentimeter) Thüringer Blechkuchen zur Thüringen Ausstellung in die Erfurter Messe kommen. Rezept und Kontaktdaten beilegen - und das Juryurteil abwarten.Alle Teilnehmer des Blechkuchen-Wettbewerbs haben an dem Tag kostenfreien Eintritt zur Thüringen Ausstellung. Der Sieger erhält 100 Euro und eine extra angefertigte Medaille. Für den zweiten Platz gibt es 50 Euro, für den dritten 25 Euro. Alle drei Erstplatzierten erhalten eine Urkunde. Das Siegerrezept wird veröffentlicht.Die Jury, in der Konditoren und die Siegerin des Vorjahreswettbewerbs sich beteiligen, bewertet die Kuchen ab 12 Uhr. Dabei zählen Kriterien wie Geschmack, Aussehen, aber auch Backfertigkeiten. 15 Uhr findet die Siegerehrung statt.Bis dahin lässt sich manch Auge holen bei der Thüringen Ausstellung. Denn die steht an dem Tag ganz im Zeichen der Konditoren. Einschließlich dem "Salon der Torten", der den Profis vorbehalten ist und in dem wahre Kunstwerke aus Mehl, Eiern und Zucker zu bewundern sind. Die Torten werden 16 Uhr für einen guten Zweck versteigert. Im Foyer präsentieren Konditoren ihr Handwerk, die Stollenkönigin das letzte Mal in dieser Saison Stollen und Betriebe rund ums Bäckerhandwerk ihre Angebote.In den vier Hallen der Thüringen Ausstellung beraten und informieren 700 Aussteller über innovative Produkte und Dienstleistungen. Vom Haushalt über Thüringer Spezialitäten, die Themen Bauen & Sanieren, Garten, Wohnen und Einrichten bis hin zu Dienstleistungen, Energiesparen und Beratung zu besserem Schutz der eigenen vier Wände ist das Spektrum von Thüringens größter Verbrauchermesse gefächert.Mehr Informationen zum Wettbewerb "Bester Thüringer Blechkuchen" finden Sie auf der Internetseite: Blechkuchenwettbewerb der Thüringen Ausstellung