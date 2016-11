Der Campingurlaub: Das macht ihn besonders

Urlaub – definitiv die schönste Zeit im Jahr. Verreisen gehört dann einfach dazu. Für viele sind Hotelanlagen und Reisen zu fernen Orten das absolute Highlight. Aber auch der Campingurlaub erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.Es kann zwar sehr entspannend sein, von vorne bis hinten bedient zu werden, aber nach einer Woche im schicken All-Inclusive Hotel sehnt man sich oft nach Selbstbestimmung und etwas mehr Anonymität. Der Campingurlaub ist dann das komplette Kontrastprogramm. Natur, schlafen im Zelt oder Wohnwagen und kochen auf kleinstem Raum machen den Urlaub auf dem Campingplatz zu etwas Besonderem. Natürlich muss man für einen Campingurlaub viel vorbereiten und das richtige Equipment kaufen. Das bekommt man aber bei spezialisierten Händlern in der Nähe mittlerweile recht günstig. Ein kompetenter Händler ist beispielsweise das Camping Center Deutschland ( http://camping-center-deutschland.de/ ). Hat man erstmal alles für den ersten Campingurlaub zusammen, kann es auch schon losgehen.Bevor man in den Urlaub startet, muss man sich vor allem eine Frage stellen: Möchte man lieber komfortabel im Wohnwagen oder Wohnmobil schlafen, oder pragmatisch das Zelt nutzen? Im Wohnwagen hat man eine kleine Küche sowie eine eigene Toilette und kleine Dusche. Auch ein bequemes Bett ist eingebaut. Diesen Luxus kann man im Zelt natürlich nicht genießen. Dafür ist man unheimlich mobil und kann innerhalb von 20 Minuten den Campingplatz verlassen und weiterreisen. Wer im Urlaub nicht auf Komfort verzichten möchte, sollte dem Zelt lieber ein Wohnmobil oder Wohnwagen vorziehen. Möchte man aber unheimlich mobil sein und an verschiedene Orte reisen, ist das Zelt die richtige Wahl.Wenn Sie sich für einen Campingurlaub entscheiden, haben Sie vor allem einen großen Vorteil: Sie können viele Orte entdecken. Am besten, Sie suchen sich eine Region aus, in der Sie Ihren Urlaub verbringen wollen. Dann noch ein paar Campingplätze in der Umgebung rausfinden und schon kann es losgehen. Während Ihres Urlaubs können Sie problemlos mit dem Auto und dem Zelt im Gepäck zu einer kleinen Rundreise aufbrechen. Beim Camping sind Sie nicht auf einen Ort beschränkt, sie können eine komplette Region erkunden. Worauf warten Sie noch?