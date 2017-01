Theater in Emersacker

Die Theatergruppe des FC Emersacker e.V. geht wieder auf die Bühne. "Kaviar und Hasenbraten" heißt der lustige Dreiakter, der bereits bei den Proben für mächtiges Lachen und Heiterkeit sorgt

. Was soll man tun, wenn die Haushaltskasse leer ist und man schon mitten im Monat schauen muss, wo die Kartoffeln zum Essen herkommen? Gibt es Hasenbraten oder Kaviar? Die Auflösung erhalten die Zuschauer in den Aufführungen am Samstag, 25. März, Sonntag, 26. März, Freitag 31. März und Samstag 01. April 2017 im Sportheim Emersacker

Kartenreservierungen bei Manfred Gerblinger 08272 3252 oder per mail: theater@fcemersacker.de

