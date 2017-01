Proklamation der Ellgauer Schützenkönige

Jugendschützenkönigin und Schützenkönig gekürtEllgau: roguDie gut besuchte Weihnachtsfeier der Ellgauer Lechschützen wurde durch die Schützenjugend musikalisch umrahmt. Die Bläsergruppe – bestehend aus Anthony Haak, Xenia Schmid, Lea Ersch, Julia Schmid und Katja Schmid – erfreute mit mehreren musikalischen Beiträgen. Der Höhepunkt war die Proklamation des Jugend- und Schützenkönigs für das Jahr 2017. Julia Schmid ist Jugendschützenkönigin 2017, gefolgt von Anthony Haak auf Platz 2 und Reka Malomsoky auf dem dritten Rang. Manfred Jung erschoss sich mit einem 80-Teiler den Königstitel der Lechschützen Ellgau für das Jahr 2017. Ihm folgen Jörg Schlembach auf dem zweiten Platz und André Müller auf Patz 3. Bei der weihnachtlichen Feier im Ellgauer Schützenheim wurden auch die Vereinsmeister 2016 bekannt gegeben. Dies sind in der Schützenklasse Christoph Mayer auf Rang 1, Olaf Schmid, Platz 2 und André Müller auf dem dritten Platz. In der Jugendklasse waren Barbara Schindele auf Platz 1, Rebecca Münzinger auf Platz 2 und Laura Schindele auf Platz 3 erfolgreich. Die Schülerklasse führen Ramona Münzinger (1. Platz), Anthony Haak (2. Platz), Julia Schmid (3. Platz), Simon Neukäufer (4. Platz) und Elias Neukäufer (5. Platz) an. Katja Schmid (Rang 1) und Lena-Marie Mayer (Rang 2) bewiesen ihr sportliches Talent in der U12-Klasse. Den Wanderpokal beim Eröffnungsschießen 2016/17 sicherte sich mit einem 44,7 Teiler Heiko Kühn. Eine besondere Ehre wurde auch Kristina Büchele zuteil. Die erfolgreiche Ellgauer Schützin nahm auf Einladung des Deutschen Sportbundes am Sichtungsschießen der Juniorinnen für die Europameisterschaft in Hochbrück teil. Eingeladen wurden aus ganz Deutschland zu diesem sportlichen Event 45 Schützinnen, Kristina belegte Rang 19. Die ersten drei Teilnehmerinnen nehmen an der Europameisterschaft teil. Platz 19 ist für die Ellgauer Jungschützin eine sehr erfolgreiche Platzierung. Alle erfolgreichen Schützen wurden von Vorstand Olaf Schmid beglückwünscht. Olaf Schmid übt seit kurzer Zeit das Amt des stellvertretenden Schützenmeisters des Schützengaues Donau-Ries aus.