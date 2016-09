Vorbildliche ehrenamtliche Arbeit geleistet

An der Mittelschule Meitingen wurden Schüler im abgelaufenen Schuljahr von Freiwilligen unterstütztMeitingen: roguHausaufgaben gehören zum Alltag der Schüler, sie können Kinder aber auch vor Schwierigkeiten stellen. Die Mittelschule Meitingen besuchen auch Kinder aus dem europäischen Ausland und Asylanten, die zunächst einmal die deutsche Sprache erlernen müssen. Nach einer Informationsveranstaltung im Meitinger Rathaus meldeten sich freiwillige Helferinnen und Helfer, die diesen Schülern bei ihren Schularbeiten behilflich sein wollten. Dieses außerordentliche Engagement, das sich über ein halbes Jahr im vergangenen Schuljahr hinzog, würdigten nun die Schulleiter Bernhard Berchtenbreiter und Rosmarie Gumpp mit einem Geschenk an die Freiwilligen. „Die Arbeit, die Sie in Ihrer Freizeit den Kindern widmeten ist unbezahlbar und sehr vorbildlich. Dafür ein herzliches Dankeschön“, so Rektor Bernhard Berchtenbreiter. Regina Brown, Birgit Bühring, Krimhilde Durner, Nicole Küchelbacher-Möckl, Helge Schmidt und Hubert Trunzer betreuten die Schüler individuell im schulischen Bereich, teilweise wurden gemeinsame Freizeitaktivitäten unternommen, die Familien lernten sich kennen, ja es entstanden sogar persönliche Freundschaften. Lehrerin Ines Wippel fungierte als Ansprechpartnerin zwischen Schule und den ehrenamtlich Tätigen.