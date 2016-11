Förderverein organisiert einen Berufsinformationstag an der Mittelschule MeitingenVon Rosmarie GumppMeitingen: Sehr gut besucht war der diesjährige Berufsinformationstag (BIT) an der Mittelschule Meitingen. Rund 30 renommierte Firmen, Fachschulen, die Agentur für Arbeit und die Kirche als Arbeitgeber standen interessierten Schülern und Eltern Rede und Antwort. Selbstverständlich gab es auch genügend Material, das zum eigenverantwortlichen „Studieren“ mit nach Hause genommen werden durfte. Das Vorstandsteam des Fördervereins der Mittelschule Meitingen zeichnete auch dieses Mal für die Organisation und den Ablauf des Berufsinformationstages an der Mittelschule Meitingen verantwortlich. In über 60 Ausbildungsberufen erteilten die anwesenden Betriebe und Fachschulen gerne und bereitwillig Auskunft. Die Schülerschaft der 8., 9. und 10. Klassen hatte sich im Unterricht gut vorbereitet und so stand einer beruflichen Erkundung nichts mehr im Wege. Sogar Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe kamen bereits mit ihren Eltern vorbei, denn es ist nie zu früh, sich beruflich zu orientieren. Immer wieder konnte sich der interessierte Besucher in Vorträgen, persönlichen Gesprächen oder Power-Point-Präsentationen einen oder mehrere Berufe näher anschauen. Die Berufspalette reichte von der medizinischen Fachangestellten über die Berufsfachschulen Neusäß und Augsburg hin zur Altenpflegeschule Wertingen, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer für Schwaben, die Kirche als Arbeitgeber bis hinein in den kaufmännischen Bereich und die Metallbranche. Renommierte Betriebe aus der Region gaben sich an der Mittelschule ein Stelldichein und so konnten viele Einzel- und Beratungsgespräche geführt werden. Selbstverständlich wurden auch Praktikas vermittelt. Die berufliche Orientierung eines jungen Menschen setzt immer wieder auch das Interesse, das Mitsorgen und das Engagement der Eltern voraus. So zeigte die begleitende Elternschaft, dass ihnen das berufliche Vorwärtskommen ihres Sprösslings wichtig ist. Die anwesenden Firmen und Fachschulen informierten in ausführlichen Vorträgen über ihre Ausbildungsberufe, das Bewerbungsverfahren sowie ihre Erwartungen und Anforderungen. „Wir hoffen durch diesen Berufsinformationstag die Schülerinnen und Schüler aktiv bei ihrer Berufsfindung unterstützen zu können“, so die eindeutige Meinung der Schulleiter Bernhard Berchtenbreiter und Rosmarie Gumpp. An der Mittelschule Meitingen gibt es immer wieder Projekte und Aktionen, die den Jugendlichen zu einem erfolgreichen Eintritt in das bevorstehende Berufsleben verhelfen sollen. Unter der Regie von Fachoberlehrerin Maria Christi erstellten Schüler ein Büfett. Rektor Bernhard Berchtenbreiter und Daniela Wogawa-Treise vom Förderverein bedankten sich bei den teilnehmenden Firmen und Schulen.