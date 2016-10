Der Ort erreicht die nächste Stufe des DorfwettbewerbsDie Ellgauer sind sehr stolz, denn sie dürfen im Jahr 2017 im Bezirksentscheid antreten. Der Gemeinderat unter Bürgermeister Manfred Schafnitzel entschied sich für eine Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden“. Fleißig wurde in der Gemeinde mit Unterstützung vieler Ellgauerinnen und Ellgauer auf den 22. September 2016 „hingearbeitet“. Schließlich wollte sich die Gemeinde am Lech der Bewertungskommission von ihrer besten Seite zeigen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Manfred Schafnitzel übernahm seine Stellvertreterin Christine Gumpp das Wort und informierte am Rathausplatz über Wichtiges und Informatives zum Ort. Während eines Rundganges und auch einer Rundfahrt mit zwei Oldtimerbulldogs konnte sich die Jury ein Bild von der emsigen Gemeinde schaffen. Immer wieder erzählten Bürgerinnen und Bürger vor Ort beispielsweise über die Bachregulierung, die Schule, die Infrastruktur, die Landwirtschaft oder auch über ihr reichhaltiges Vereinsleben. Die Ellgauer bestanden ihre Premiere hervorragend und sind nun eine Runde weiter. Laut Bernhard Frey, dem Experten für diesen Wettstreit am Augsburger Landratsamt findet der Bezirksentscheid vermutlich im Sommer des nächsten Jahres statt.