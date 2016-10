Soziales Engagement: 1000 Euro für Ellgauer Rainbow Stiftung

6000 Euro wird der Brunnenbau kosten, um vor allem in Armut lebenden Familien den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Für uns ist sauberes Wasser eine Selbstverständlichkeit, viele Frauen und Kinder in Kenia müssen im Durchschnitt 5 Kilometer weit laufen, um an Trinkwasser zu kommen. Das hat natürlich zur Folge, daß viele Kinder nicht zur Schule gehen können. Ein Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt. Mit den Spendengeldern werden zusätzlich vor Ort ehrenamtliche Mitarbeiter geschult, um Wartungsarbeiten durchführen zu können, damit einerseits die Eigenverantwortung erhöht wird, zum Anderen aber auch die Nachhaltigkeit und Effektivität.Wem dieses Projekt am Herzen liegt, kann sich gerne mit einer Spende beteiligen, damit diese Vorhaben bald in die Tat umgesetzt werden kann. Marion Schmid bedankt sich recht herzlich bei allen Spendern!World Vision StiftungBank im Bistum Essen eGSpende Rainbow StiftungsfondIBAN DE 39 3606 0295 0020 2050 16BIC GENODED1BMehr Informationen unter: