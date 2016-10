"Eine gute Sache"

An der Mittelschule Meitingen gibt es jetzt wieder ein SchülercaféMeitingen: roguVor vielen Jahren gab es an der Meitinger Mittelschule bereits ein gut gehendes Schülercafé. Die Idee einer Wiedereröffnung griff im neuen Schuljahr Fachoberlehrerin Maria Christi auf. Mit Schülerinnen und Schülern aus der Ganztagesklasse 9a, die eine Schülerfirma bilden, kocht sie nun jeden Dienstagvormittag verschiedene kleinere Gerichte, die darauf warten, von hungrigen Schülern, die Nachmittagsunterricht haben, verzehrt zu werden. Bei der Eröffnung fanden sich momentan noch mehr Lehrkräfte als Schüler ein. Geöffnet hat der Schülertreff in der Mensa jeweils dienstags von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr.