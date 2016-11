Adventssingen und Adventsmarkt in Ellgau

Pater Norman freute sich über den guten Besuch des schon zur Tradition gewordenen Ellgauer Adventssingens. In seiner kurzen Ansprache in der Ellgauer St. Ulrichskirche erläuterte der Geistliche den religiösen Sinn des Advents. Die Vorstandschaft des Ellgauer Obst- und Gartenbauvereins unter der Regie von Josefa Zwerger zeichnete auch dieses Mal wieder für die Organisation und Durchführung des Adventskonzertes mit anschließendem Adventsmarkt auf dem Kirchenvorplatz verantwortlich. Bereits ab dem frühen Nachmittag konnten sich die Besucher im Vereinsheim der Gartenbaufreunde mit leckerem Kuchen und Kaffee verwöhnen lassen. Zu einer besinnlichen Stunde im Gotteshaus trugen der Lauterbacher Dreigesang (Johanna Wech, Marlies Landherr, Ulrike Heindl), das Ellgauer Saiten-Quintett (Leitung Hubert Malik), der Kirchenchor Ellgau (Leitung Konrad und Elke Eser) sowie „Viva la Musica“ (Leitung Manfred Braun) bei. Die Sängerinnen des Lauterbacher Dreigesangs erfreuten mit ruhigen Adventsliedern, das Ellgauer Saiten-Quintett spielte mit Geigen, Gitarren und dem Kontrabass auf, stimmgewaltig und zugleich auch wieder piano der Ellgauer Kirchenchor und „Viva la Musica“, das Jugendblasorchester des Musikvereins Ellgau zeigte seine musikalische Vielfalt. Josefa Zwerger und Josefine Stuhler trugen besinnliche Texte vor. Elisabeth Wagner- Engert und Hildegard Schafnitzel luden die Kleinen zu einem Bilderbuchkino im Advent ein. Nach dem Konzert waren die Besucher zum Bummel über den Adventsmarkt auf dem Kirchenvorplatz eingeladen. Mehrere Organisationen boten hier selbst Gebasteltes und selbst Hergestelltes zum Kauf an. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.