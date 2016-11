Adventssingen und Adventsmarkt in Ellgau

Adventssingen mit Adventsmarkt in Ellgau

Am 1. Adventssonntag, 27. November 2016 findet um 15:00 Uhr in der Ellgauer Ulrichskirche das schon zur Tradition gewordene Adventssingen statt. Mitwirkende sind der Kirchenchor Ellgau, das Ellgauer Saiten-Quintett, „Viva la Musica“ (Jugendblasorchester des Musikvereins Ellgau) und der Lauterbacher Dreigesang. Anschließend sind die Besucher zum Adventsmarkt auf dem Kirchenvorplatz eingeladen. Mehrere Organisationen bieten Selbstgebasteltes und Selbsthergestelltes zum Verkauf feil. Jeweils um 15:00 Uhr und um 16:00 Uhr besteht für Kinder die Möglichkeit zum weihnachtlichen Basteln und zur Erstellung eines Bilderbuchkinos im Advent. Ab 13:30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Vereinsheim des Ellgauer Obst- und Gartenbauvereins, der auch für die Organisation und Durchführung des Adventssingens und des adventlichen Marktes verantwortlich zeichnet.