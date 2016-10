Führerscheinprüfung erfolgreich abgelegt

Nordendorf: roguGerhard Kessinger, Michael Biller, Joachim Reiner und Peter Staude sind stolze Besitzer eines Führerscheins der Klasse C, der sie zum Fahren eines Löschfahrzeugs mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 7,5 Tonnen berechtigt. In nur vier Monaten absolvierten die vier Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Nordendorf die theoretische und praktische Prüfung mit Erfolg. Um weiterhin gewährleisten zu können, dass das HLF zu jeder Zeit einsatzbereit ist, beschloss die Gemeinde Nordendorf in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr interessierte Feuerwehrler entsprechend auszubilden. Die Gemeinde übernahm hierfür auch die Kosten.