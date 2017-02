"Red" Adair, der berühmteste Feuerwehrmann der Welt...

Zu den Personen, welche mir in besonders aufmerksamer und persönlicher Weise antworteten, gehörte Paul Neal Red Adair, der seinerzeit beste und bekannteste Feuerwehrmann der Welt.Wegen seiner roten Haare wurde er von allen "Red" gerufen. Ein mutiger, schon zu Lebzeiten legendärer Mann seiner Zeit, der auch "Herr über die Flammen" oder "Katastrophen-Killer" genannt wurde.Im Jahr 1959 gründete Red eine eigene Firma in seiner Heimatstadt Houston, wo er am 18. Juni 1915 das Licht der Welt erblickt hatte. Durch seine spektakulären "Fire-Blowouts" wurde er weltweit angefragt und sehr berühmt.Jeder wird sich an den Brand der Bohrinsel "Piper Alpha" in der Nordsee im Jahr 1988 erinnern, der 167 Arbeitern das Leben kostete, ehe Red Adair mit seinen Leuten das Feuer löschte...Niemand anderem als ihm gelang es, die weit über 100 brennenden Ölquellen zu löschen, die Saddam Husseins Soldaten nach ihrem Rückzug aus Kuwait im 1. Golfkrieg in Brand gesteckt hatten.Fotos: Archiv Elfie HauptText: Elfie Haupt