Scheunenflohmarkt Sa.12.11.16 - Antikes/Seltenes 13-15 Uhr Wehnsen

Edemissen : Scheune |

Am Samstag den 12. November 2016 kann Ihr Glückstag werden. Von 13-15 Uhr können Sie Ihren Schatz oder das Geschenk für Freunde und Familie finden und gleich mit nach Hause nehmen. Einfinden müssen Sie sich dafür im Nordkreis Peine in 31234 Edemissen-Wehnsen. Die genaue Adresse schreibe ich am 11. November 2016 hier ins Netz.



Und dann geht es wieder los: auf ca. 150qm finden Sie überdacht und Wetter unabhängig viele Schnäppchen. Es ist genug für jeden da! Aus dem alten Bauernhof wurde über die Jahre so einiges aussortiert und die ehemalige Gaststätte hat auch noch viele Schätze zu bieten: Es gibt zum Beispiel Gläser, Porzellan, alte Türen, Eisenbahnzubehör, Lampen, alte Bilder, Küchen-Utensilien, Puppen und Teddys .



Außerdem habe ich bei uns auch noch aussortiert: die Aufkleber-Sammlung aus den 70er/80er/90er-Jahren, viele verschiedene Arbeitshandschuhe, die Kinder-Winter-Kleidung, Kinderspielzeug, selbstgemachte Marmelade von diesem Jahr und vieles mehr.



Und was nicht ganz so wertvoll ist geht ungesehen für Tüten-Preise vom Hof oder wie hier angegeben Vieles für einen Euro.



Melden Sie sich bei Fragen gerne vorher.



Schauen Sie sich die Bilder an und stöbern Sie so vorher schon ein bisschen.