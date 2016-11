Ausstellung 30 Jahre Sparte Ziergeflügel und Exoten Eckartsberga

Unsere Ausstellung zum 30 jährigen bestehen der Sparte Ziergefl. und Exoten in Eckartsberga war ein erfolgreiches Wochenende für Spartenmitglieder sowie fürzahlreiche Besucher . Nach einer anstrengenden Woche des Aufbau´s in derMehrzweckhalle, konnten in zahlreichen Großkäfigen und Vitrinen, bunte und wenigerbunte Vögel der verschiedensten Papageien Arten,Groß bzw. Kleinsittiche und Ziergeflügel aus verschiedenen Kontinenten bestaunt werden. Wir möchten uns hiermit bei unserenBesuchern und Sponsoren herzlichst bedanken und würden uns über weitere Unterstützung in unserer Arbeit freuen.MfG die Mitglieder derSparte Ziergefl. und Exoten Eckartsberga