Stollen Muffins

Es ist etwas aufwendig, aber ich finde, es lohnt sich.Für den Brandteig125ml Wasser,25 g Butter75 g Weizenmehl1 EL Zucker 2 EierFür den Rührteig100 g Butter oder Margarine ,100 g Zucker1 Pck. Vanille-Zucker1 Prise Salz,2 Eier1 Msp. gemahlener Zimt,1 Msp. gemahlene Piment1 Msp. gemahlener Kardamom1 Msp. Muskatblüte200 g Weizenmehl3 gestr. TL Backpulver125 g getrocknete Cranberries, alternativ Rosinen50 g feingewürfeltes Orangeat50 g abgezogene, gehackte MandelnZum Bestreichen: 50 g ButterZum Bestäuben: PuderzuckerDie Cranberries oder Rosinen einige Stunden oder über Nacht in Amaretto einweichen.Für den Brandteig: Wasser mit Butter und Zucker in einem Topf zum Kochen bringen. Mehl sieben, auf einmal in die kochende Flüssigkeit schütten und zu einem Kloß rühren. Unter Rühren etwa 1 Minute erhitzen, bis sich ein weißer Belag am Topfboden gebildet hat, den heißen Kloß sofort in eine Schüssel geben.und etwas abkühlen lassen.Eier mit dem Knethaken auf höchster Stufe unterarbeiten. Die Eiermenge hängt von der Beschaffenheit des Teiges ab, er muss stark glänzen und so von einem Löffel abreißen, dass lange Spitzen hängen bleiben.Für den Rührteig: Butter mit Handrührgerät oder Küchenmaschine auf höchster Stufe geschmeidig rühren. Nach und nach Zucker/Vanille-Zucker und Salz dazugeben. So lange rühren, bis eine gebundene Masse entstanden ist.Eier unterrühren, Mehl mit Backpulver und Gewürze mischen, portionsweise unter den Teig rühren. Zuletzt abgetropfte Cranberries oder Rosinen, feingehacktes Orangeat und gehackte Mandeln unterrühren.Oreangeat zermahle ich in einem Universalzerkleinerer solange, bis es ganz fein ist.Dann beißt man auch nicht darauf, ist aber für den Geschmack notwendig.Brandteig und Rührteig mit Knethaken miteinander verrühren. Den Teig in die 12 Muffinförmchen eines Muffinsblech (gefettet) geben, oder Silikonförmchen.Muffinblech auf dem Rost in den Backofen schieben.Ober-./Unterhitze;etwa 180 °C (vorgeheizt)Heißluft:etwa 160 °C (vorgeheizt)Backzeit; etwa 30 bis 35 Minuten. Stäbchenprobe machen.Die Muffins nach dem Backen 10 Minuten stehen lassen, dann aus dem Muffinblech lösen, mit flüssiger Butter bestreichen und mit Puderzucker bestäubenDie Stollen Muffins kann man sofort nach dem Erkalten verzehren. Sie brauchen keine Lagerzeit.