Klein Barbara und der liebe Gott

Nachdem klein Barbara eine nicht zufriedenstellende Antwort auf ihre Frage bekommen hat, woher sie kommt,beschäftigte sie sich mit der Frage, wie denn alles so auf der Welt entstanden ist.Klein Barbara „ Omma, wie ist die Welt entstanden?“Oma:: „ Die hat der liebe Gott gemacht.“Die Antwort leuchtete klein Barbara ein.Aber klein Barbara wäre nicht klein Barbara, denn sie wollte nun wissen, wer den lieben Gott erschaffen hat.Klein Barbara: „Omma, wer hat den lieben Gott gemacht?“Nach kurzem Zögern antwortet Oma: „Niemand,er war immer schon da“Diese Antwort passte nun klein Barbara überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Es gibt immer einen Anfang.Klein Barbara: „Omma, was war denn vor dem lieben Gott?“„Nichts“, war Omas lapidare Antwort..Klein Barbara hatte keine Lust mehr zu fragen. Irgendwie mochte sie den lieben Gott nicht. Er war für sie einfach nur böse.Immer hieß es: „Sei brav, sonst schimpft der liebe Gott“ Besonders oft schimpfte der liebe Gott mit ihr, wenn es blitzte und donnerte, obwohl Klein Barbara brav war.. Sie verstand es nicht.Ihren Oppa mochte sie viel lieber. Er schimpfte nie mit ihr, auch wenn sie mal nicht brav war.Dann kam klein Barbara in die Schule. Sie lernte, dass Adam und Eva die ersten Menschen auf der Welt waren und im Paradies lebten. Weil sie aber dem lieben Gott nicht gehorchten, vertrieb er sie aus dem Paradies. Plötzlich waren sie in einer Welt mit vielen Menschen.Klein Barbara fragte sich, woher plötzlich die vielen Menschen kamen, wo doch Adam und Eva eigentlich die ersten Menschen waren. Sie beantwortete sich die Frage ganz einfach selbst „Die Bibel lügt, woher sollen die Menschen wissen, dass es einen Gott gibt. Sie wissen ja nicht einmal woher er kommt."Mit meinem Beitrag möchte ich gläubige Menschen nicht zu nahe treten.Ich respektiere sie und bewundere sie auch gleichzeitig, denn sie schöpfen Kraft aus ihrem Glauben, können Schicksalsschläge sicher auch besser verkraften.Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Ich weiß aber auch nicht, ob es keinen Gott gibt, denn das erfahre ich erst, wenn ich tot bin.