Geomantie Wanderung Kraftort Dengelstein im Allgäu - die Natur spüren lernen

Die Geomantie ist eine alte Lehre der Wechselbeziehung zwischen den Energien und Kräften der Erde, der Schöpfung und dem Menschen.

Wir kennen bestimmte Orte, welche uns sehr belasten und Kraft rauben, auch kennen wir Orte, an denen wir Kraft tanken können und erblühen.

Dieser Kurs beflügelt die eigene Seele und wir Erleben uns als ein Teil der Natur. Die Natur ist ein Spiegel der eigenen Seele, sie dient uns auf unserem Weg zum Herzen und wir können wieder lernen, uns als ein Teil der Natur zu spüren. Wir erspüren Kraftfelder und die feinere Schichten der Natur. So Schulen wir die eigene Körperwahrnehmung an diesem Tag in der Natur und lernen unsere eigene Vielschichtigkeit mehr kennen. Bei uns Kelten war das Wissen aus Feng Shui auch bereits vorhanden, wir nannten es Geomantie…

Im Kemptner Wald gehen wir gemeinsam auf eine Geomantische - Wanderung und lernen die Energien des Ortes zu erspüren und besuchen einen alten Kultplatz unserer Vorfahren, den Dengelstein.



