Ich finde das eine gute Sache und verbreite es gern weiter! Ich sag mal, wenn ich hin und wieder eine Dose Futter mehr kaufe, macht mich das auch nicht sofort arm.Sollte sich noch jemand aus meiner Nachbarschaft ( ich wohne gegenüber der in der Gneisenaustrasse 251 in Neudorf ansässigen Schule ) beteiligen, können wir uns auch gern zusammentun, so dass diese Leute nur eine Stelle anfahren müssen.