Provinz-Ausstellung in Recklinghausen

Die Ausstellung ""Jeder sollte in der Lage sein, Kunst zu erwerben." PROVINZ c/o Kunsthalle Recklinghausen" ist vom 13. November 2016 bis 5. Februar 2017 zu den gewohnten Öffnungszeiten in der Kunsthalle Recklinghausen zu sehen.Jan Paul Evers ist sicherlich der bekannteste Gegenwartskünstler, der dort zu sehen ist. Künstler wie Andreas Fischer, Shannon Bool, Alexandra Müller, Atalya Laufer, Viola Yesilta und Hansjörg Meyer sind - beispielhaft genannt - weitere Künstler, die hier zu sehen sind. Es gibt Malerei, Zeichnung, Bildhauerei, Lichtkunst, Video und Fotographie zu sehen. Mayers Werk "Märtyrer", das Bilder von Blumen zeigt, scheint noch am besten für das heimische Wohnzimmer geeignet zu sein.Die Ausstellung folgt der künstlerischen Linie, die wir von dem Museum gewohnt sind: bunt, modern und bekannte / unbekannte Künstler. Dekorativ sind die wenigsten Exponate, für das heimische Wohnzimmer die wenigsten, einige für Bürokomplexe geeignet. Es sei einmal dahingestellt, ob sich die Exponate als Sammlerstücke und / oder als Kapitalanlagen eignen; dafür sind die ausstellenden Künstler zu unbekannt.Ein solche Ausstellung spricht für die örtlich, bestenfalls regionale Bedeutung des Museums