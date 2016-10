CIRCO AQUATICO lässt die Fantasie sprudeln

Duisburg : Rheinpark |

Wunder-Wasser-Show erstmals in Deutschland : Vom 26. Oktober bis 6. November im RheinPark Duisburg.

Wenn das Wasser zum Erlebnis wird… Schon immer hat der Mensch davon geträumt, mit niedlichen Nixen zu tanzen, mit süßen Seepferdchen durch die Fluten zu gleiten oder gar mit einem frechen Hai gut Freund zu werden. Wie mag es auf dem Grund des Meeres zugehen, wenn man denn nur die Sprache der schwimmenden Bewohner verstehen könnte? Da muss erst ein tollpatschiger Clown daherkommen, die Balance verlieren und in den Fluten untertauchen. Und schon beginnt hier inmitten von Millionen Tropfen ein spannendes Abenteuer, in dessen Verlauf er die Bewohner des flüssigen Elementes richtig gut kennenlernt. Schildkröte, Seestern, Haifisch, Krebs, Quallen, Fische und die Seepferdchen verwickeln den Fremden fließend in immer neue Erlebnisse und Eskapaden, an deren glücklichem Ende er ein wenig glücklicher und weniger hochnäsig wieder festen Boden unter die Füße bekommt.