Der Bohrer

wurde auf unserer recht engen Straße vom Tieflader gefahren und an den parkenden Autos vorbeibugsiert, schön langsam und mit einer Kabelfernsteuerung. Der "Pilot" lief neben dem Fahrzeug her und brachte es neben die A 40 in den "Neubau"bereich.Offenbar werden dort Bodenproben entnommen für den Brückenneubau, der 2019 beginnen soll.