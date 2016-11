Mehr Digitales in Kliniken und Praxen - die Medica zieht Bilanz

E-Health und IT sind die beherrschenden Themen - in allen hoch technologisierten Branchen, somit auch im Medizintechnik-Bereich. Fortschritte und Weiterentwicklungen von Geräten spielen sich viel in diesem Bereich ab - Apps oder Schnittstellen, Datenaustausch und Rechenleistung - all das führt richtig eingesetzt zur schnelleren und bequemeren Gesundung. Auf der Medica in Düsseldorf war dies dann auch beherrschendes Thema.





