Die neue Welt der Medizin - Wenn Roboter Spritzen setzen

Wenn Herzen aus dem Drucker kommen und Roboter operieren oder Biopsien nehmen, bricht ein neues Zeitalter in der Medizin an. Was vielen derzeit unmöglich erscheint, ist bereits medizinischer Alltag. Die Presse-Vorschau der weltweit größten internationalen Medizin-Messe MEDICA zeigt, wie Digitalisierung, Miniaturisierung, 3D-Druck und Vernetzung die Gesundheitsbranche nachhaltig verändern.





Gefällt mir