Die neue vielseitige Hausheizung aus dem Hightech-Klimalabor

Diese Geräteserie zählt nach Ansicht von Ingenieuren im Bereich Forschung und Entwicklung, nach dem aktuellen Stand der Technik, zu den effektivsten Außenluftwärmepumpen. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) steht dabei für den Kennwert, der die Effizienz einer drehzahlvariablen Wärmepumpe über eine ganze Heizperiode betrachtet. Die innovative Technologie garantiert bei fachgerechter Auslegung sicheren Heizbetrieb, und das sogar bei Außentemperaturen von bis zu 25 Grad Celsius minus. Sie soll auch die strengen Anforderungen der Innovationsförderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für eine Förderung im Neubau so wie im Bestand erfüllen. Dabei sei sie für Bauherren bei richtiger Planung nach Herstellerangaben nicht einmal teuer.Die innovative Wärmepumpe arbeitet effizient im Flüsterton und ist mit einer passiven sowie aktiven Abtaufunktion ausgestattet. Sie kann heizen, kühlen und soll gleichfalls bei der Warmwasserbereitung außerordentlich effizient sein. Bei Außentemperaturen von minus 25 Grad Celsius beispielsweise lässt sich eine Ladetemperatur von 63 Grad Celsius ohne Heizstabeinsatz erzeugen. Darüber hinaus ist sie mit einer kontrol- lierbaren Wohnungsbelüftung erweiterbar. Über eine Komfortregelung lässt sich alles sehr ein- fach bedienen, oder bequem online per PC, APP oder Smart- phone steuern.